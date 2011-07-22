«Укрсоцбанк» скоротив чистий прибуток в 3,5 рази

ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) у першому півріччі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротило чистий прибуток в 3,5 рази - до 5,161 млн. грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Активи банку за звітний період скоротилися на 4% і на 1 липня 2011 року склали 39,968 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів зросли на 0,6%, до 37,705 млрд. грн., зобов'язання скоротилися на 5%, до 33,389 млрд. грн.

Статутний капітал у звітному періоді залишався на рівні 1,270 млрд. грн., власний капітал збільшився на 0,1% - до 6,579 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Італійська група UniCredit володіє 95,4439% акцій «Укрсоцбанку».