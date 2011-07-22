Торги на міжбанку торги сьогодні закрилися котируваннями 7,9905-7,9950 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 7,9960/8,0000, до 12:00 ціни знизилися 7,9925/7,9950. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 7,9905/7,9950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2887 / 91, до 12:00 ціни знизилися 0,2884/87. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2881/84. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 27,7035 (-0,2564).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4375/1,4435. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,5350/11,5425, до 12:00 ціни пішли вниз 11,5110/11,5190. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH склали 11,4995/11,5100.