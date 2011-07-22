Держборг України виріс до 60,18 млрд. доларів

Державний і гарантований державою борг України на 30 червня 2011 року складе 479 млрд. 754 млн. 656,41 тис. грн., або 60 млрд. 177 млн. 697,32 тис. дол, що на 4,1% більше показника на кінець травня 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 30 червня 2011 р. складе 304 млрд. 799 млн. 108,68 тис. грн. (63,53% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 38 млрд. 232 млн. 267,8 тис. дол; державний і гарантований державою внутрішній борг - 174 млрд. 955 млн. 547,73 тис. грн. (36,47%), або 21 млрд. 945 млн. 429,52 тис. дол.

Державний борг України на кінець червня 2011 р. складе 364 млрд. 308 млн. 965,2 тис. грн. (75,94%), або 45 млрд. 696 млн. 845,97 тис. дол Державний зовнішній борг становив 202 млрд. 953 млн. 094,7 тис. грн. (42,3%), або 25 млрд. 457 млн. 282,68 тис. дол Державний внутрішній борг становив 161 млрд. 355 млн. 870,5 тис. грн. (33,63%), або 20 млрд. 239 млн. 563,29 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 115 млрд. 445 млн. 691,21 тис. грн. (24,06%), або 14 млрд. 480 млн. 851,35 тис. дол, у тому числі: гарантований зовнішній борг - 101 млрд. 846 млн. 013,98 тис. грн. (21,23%), або 12 млрд. 774 млн. 985,12 тис. дол; гарантований внутрішній борг - 13 млрд. 599 млн. 677,23 тис. грн. (2,83%), або 1 млрд. 705 млн. 866,23 тис. дол.

У січні-червні 2011 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 47 млрд. 459 млн. 905,2 тис. грн. (10,98%). Державний зовнішній борг збільшився на 21 млрд. 139 млн. 777,69 тис. грн. (11,63%), в основному за рахунок зростання курсу іноземних валют до гривні і дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП) 2010 року на суму 100 млн. дол, розміщення облігацій зовнішньої держпозики 2011 року на 2,75 млрд. дол Державний внутрішній борг зріс на 19 млрд. 693 млн. 772,44 тис. грн. (13,9%), в основному за рахунок випуску ОВДП для фінансування дефіциту Держбюджету, капіталізації НАК «Нафтогаз Україна» на суму 8,5 млрд. грн. і капіталізації ПАТ «Родовід Банк» на суму 3,95 млрд. грн., ВАТ «Ощадбанк» на суму 604 млн. грн. і АТ «Укргазбанк» на суму 4,3 млрд. грн.

Гарантований державою борг України збільшився на 6 млрд. 626,36 млн. грн. (6,09%), за рахунок зростання курсів іноземних валют до гривні і залучення під державну гарантію засобів (єврооблігації) в обсязі 690 млн. дол США для ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» відповідно до постанов Кабінету міністрів України від 06.02.2011 № 104 та від 06.04.2011 № 387.

При цьому в червні 2011 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 18 млрд. 966 млн. грн. в основному, за рахунок випуску облігацій зовнішньої держпозики на 1,25 млрд. дол, збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на 3,5 млрд. грн., капіталізації ВАТ «Ощадбанк» на 604 млн. грн. та АТ АБ «Укргазбанк» на 4,3 млрд. грн.