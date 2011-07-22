МС встановив мито в 21,8% на імпорт машинобудівного кріплення з України

Комісія Митного союзу встановила по 13 травня 2012 мито в розмірі 21,8% від митної вартості на імпорт з України машинобудівного кріплення (болтів і гайок, які застосовуються для механічного з'єднання різних конструкцій).

Відповідне рішення комісії МС розміщено на її сайті.

Разом з цим, комісія Митного Союзу вирішила не встановлювати антидемпінгове мито при ввезенні в країни МС машинобудівного кріплення, виробленого Дружківський метизний завод, за умови поставок продукції по «нормальним» цінами.

Як повідомляв УНІАН, Росія ввела антидемпінгове мито в розмірі 21,8% від митної вартості на імпорт машинобудівного кріплення з України у квітні 2007 року на 5 років.