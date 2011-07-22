ЄБРР підвищив прогноз зростання ВВП України

Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 р в порівнянні з травневим прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

Про це повідомляється на сайті ЄБРР.

«Економіка України продовжує виходити з кризи, із зростанням, зумовленим, в основному, внутрішнім попитом. У липні 2011 р. парламент схвалив пенсійну реформу, що має посилити дердбаланс і підтримати розвиток ринку капіталу протягом часу. Однак, значні реформи енергетичного сектору - ключ до майбутнього траншу МВФ за програмою stand-by - як і раніше стикаються з політичним опором. Інфляція залишається високою, значною мірою через наслідки недавніх подій на глобальному ринку енергетики і підвищенням цін на продовольство», - йдеться в повідомленні банку.

ЄБРР залишив без змін прогноз зростання ВВП України в 2012 році на рівні 4,5%. У той же час банк підвищив прогноз інфляції на 2011 рік з 7,8% (травневий прогноз) - до 9%.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня на засіданні Кабінету міністрів України прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив, що за попередніми даними, зростання ВВП в Україні за січень-червень склав 4,4%.

Довідка УНІАН. У держбюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.