У Латвії проходить референдум з питання розпуску Сейму

У Латвії сьогодні проходить загальнонаціональний референдум з питання про розпуск парламенту країни - Сейму.

Голосування проводиться за ініціативою екс-президента Валдіса ЗАТЛЕРСА, який звинуватив депутатів у покриванні корупції, передає Радіо «Свобода».

Сейм буде розпущений, якщо за це проголосує проста більшість від тих, хто взяв участь в голосуванні. У цьому разі нові вибори пройдуть у найближчі два місяці. Згідно з останніми прогнозами, більшість латвійських виборців підтримають розпуск Сейму.