Китай зацікавлений у співпраці з Кримом у туристичній і будівельній сферах

Китай зацікавлений у співпраці з Кримом у будівельній і туристичній сфері.

Про це віце-губернатор народного уряду провінції Хайнань (КНР) Лін ФАНЛЮЄ повідомив на зустрічі з першим заступником голови Ради міністрів Криму Павлом БУРЛАКОВИМ, інформує прес-служба кримського уряду.

«Глава уряду Криму Василь ДЖАРТИ впевнений, що у наших регіонах великі перспективи співпраці. Хайнань і Крим не просто регіони-побратими, вони дуже схожі за красою природи, а також соціально-економічним становищем», - сказав віце-прем`єр Радміну.

П.БУРЛАКОВ зазначив, що останнім часом інтерес КНР до Криму помітно зріс. «Хайнань входить до п`ятірки регіонів КНР із особливим економічним статусом - вільної економічної зони. Ми хочемо наголосити на досвіді роботи в цьому напрямі у провінції Хайнань», - сказав він.

П.БУРЛАКОВ нагадав також, що Радмін вніс до парламенту України проект закону «Про особливий режим інвестування в Автономній Республіці Крим».

У свою чергу Лін ФАНЛЮЄ сказав, що вітає перспективу тісної співпраці з Кримом, зокрема, в будівництві, туристичній сфері, науці, освіті та охороні здоров`я.

Під час зустрічі сторони розглянули також підготовлений проект до угоди між Автономною Республікою Крим і провінцією Хайнань на 2012-2014 роки.

Візит делегації провінції Хайнань відбувся після нещодавніх відвідин Криму головою КНР Ху ЦЗІНЬТАО, коли той відзначив природні та кліматичні особливості Криму, а також його культурну і історичну спадщину.

Делегація уряду Криму на чолі з В.ДЖАРТИ планує відвідати Китайську Народну Республіку в середині листопада, планується участь у двох інвестиційних форумах, проведення презентації економічних можливостей автономії, відвідини провінції Хайнань і Гонконгу.