Міністр фінансів США запевняє - дефолту американської економіки не буде

Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер заявив, що дефолту американської економіки не буде.

У інтерв`ю телеканалу СNN він зазначив, що в адміністрації і Конгресу ще є можливість домовитися щодо підвищення межі державного боргу.

"Найголовнішим на сьогоднішній день є зниження вірогідності дефолту протягом наступних вісімнадцяти місяців. Надзвичайно важливо, щоб ми дійсно змогли це зробити. Чесно скажу, що досягти цього буде складно, дуже складно. І потрібно розуміти, що збільшення межі держборгу не є питанням політики. Те, що нам зараз дійсно потрібно, так це провести справжні реформи з порятунку американської економіки. Ми повинні заспокоїти як американський народ, так і ділові кола в усьому світі", - підкреслив міністр.

Наразі в США тривають напружені переговори між республіканцями і демократами, термін яких завершується 2-го серпня.