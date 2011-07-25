Понад 94% учасників референдуму проголосували за розпуск парламенту Латвії

Центральна виборча комісія Латвії підрахувала дані за підсумками референдуму з питання розпуску Сейму на всіх виборчих дільницях на території країни і на більшій частині дільниць за кордоном - загалом на 1005 із 1028.

“За” розпуск парламенту проголосували більш як 94% учасників голосування, повідомляє РІА «Новости».

У Латвії референдум проходив у суботу на 950 дільницях, за кордоном - на 78. Дані з 23 дільниць, які ще не підрахували, не матимуть на результат референдуму серйозного впливу.

За даними ЦВК, на 1005 дільницях проголосував 686721 громадянин Латвії. З них “за” розпуск Сейму - 647540 осіб (94,29%), проти - 37713 осіб (5,49%). 1468 (0, 21%) бюлетенів були визнані недійсними.

Після того, як Сейм відмовив Бюро з питань боротьби з корупцією в обшуку будинку депутата і великого бізнесмена Айнарса ШЛЕСЕРСА, підозрюваного в корупційних операціях, Валдіс ЗАТЛЕРС, який тоді був Президентом Латвії, назвав це ганьбою і 28 травня оголосив про початок процедури розпуску Сейму.

Якщо проста більшість виборців проголосує за розпуск парламенту, його буде розпущено.

Нові парламентські вибори повинні будуть пройти не пізніше ніж за два місяці після розпуску Сейму. Якби виборці не підтримали розпуск Сейму, Президент втратив би пост, а Сейм - продовжував би працювати. Проте В.ЗАТЛЕРС уже склав повноваження Президента, новим главою держави було обрано Андріса БЕРЗІНЬША, і йому не довелося б іти у відставку, якби народ не підтримав ініціативу В.ЗАТЛЕРСА, відзначає NEWSru.

Порогу явки виборців на референдумі немає. У голосуванні не змогли взяти участь близько 25 тисяч повнолітніх громадян Латвії, у яких закінчився термін дії паспорта і які ще не встигли оформити новий, а також більш як 350 тисяч жителів із статусом негромадянина. Населення країни - 2,3 мільйона людей.