Ситуація на ринку депозитів фізосіб дещо змінилася - експерт

Ситуація на ринку депозитів фізичних осіб за минулий тиждень дещо змінилася.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, деякі банки зменшили відсоткові ставки по депозитам у валюті, а деякі навпаки - збільшили. Але, незважаючи на це, мінімальна відсоткова ставка по депозитам у доларах США на 3 і 6 місяців знизилася. Найбільш вигідними для клієнтів як і раніше залишаються довгострокові вклади на 12 місяців як у гривні, так і у валюті.

Як зазначила Н. СИНЯВСЬКА, відсоткові ставки за депозитами у гривні на кінець минулого тижня склалися такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 9,5% річних (середня - 5,88%), 3 місяці - від 4,2 до 13% (середня - 8,86%); 6 місяців - від 5,5 до 14,5% (середня - 10,53%); 12 місяців - від 8 до 15,5% (середня - 11,91% ).

За інформацією експерта, за вкладами в доларах США ставки такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 5,75% річних (середня - 3,26%), 3 місяці - від 1,6 до 7,75% (середня - 4,58%); 6 місяців - від 1,6 до 8,25% (середня - 5,33%); 12 місяців - від 2,75 до 8,75% (середня - 6%).

Н. СИНЯВСЬКА повідомила, що по депозитам в євровалюті ставки склалися такі: на термін 1 місяць - від 0,5 до 4% річних (середня - 2,12%), 3 місяці - від 0,7 до 6,75% (середня - 3,10%); на 6 місяців - від 1 до 7,25% (середня - 3,59%); 12 місяців - від 1,4 до 7,75% (середня - 4,2%).