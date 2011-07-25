Янукович звільнив Волгу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Василя ВОЛГУ з посади голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

В.ВОЛГУ звільнено відповідно до пункту 6 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» за порушення присяги державного службовця.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня цього року він був затриманий слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

21 липня в.о. генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН повідомив, що Генпрокуратурою порушено проти В.ВОЛГИ кримінальну справу за статтею 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які займають відповідальні пости, за попередньою змовою з групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав В.ВОЛЗІ запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.