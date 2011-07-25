Євро на поточному тижні навряд чи вдасться піти далі позначки 1.4700 - експерт

Євро на поточному тижні спробує знову пробити верхню межу свого довгострокового рівня 1.4000-1.4500 вгору, але навряд чи валюті вдасться піти далі позначки 1.4700. Зростання пари євро / долар продовжиться до позначки 1.43 і у випадку її подолання в перші дні тижня для євровалюти буде відкритий шлях до рівня 1.45, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, головна опора для британського фунта знаходиться на рівні 1.6000, проба позначки 1.6300 призведе пару до зростання до рівня 1.6500. Швейцарський франк схильний повторювати рух євровалюти і в разі її зростання, він також буде зміцнюватися. Котирування пари долар / ієна подолало підтримку на рівні 79.00, що відкриває йому дорогу в район 78.00.

Найбільший вплив на ринок на поточному тижні може мати публікація американських економічних даних (ВВП, економічний звіт по регіонах «Бежева книга», цифри по впевненості споживачів, обсягам продажів житла на первинному ринку). З даних по інших країнах варто виділити показники зміни обороту роздрібної торгівлі, інфляцію споживчих цін у Німеччині, Австралії та Канаді, англійський ВВП. Крім того, ЦБ Нової Зеландії прийме рішення про відсоткову ставку, підкреслюють аналітики FOREX CLUB в Україні.