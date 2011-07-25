Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9910-7,9950 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань - 7,9910 / 7,9950 грн. / дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали - 0,2879 / 82, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,4540 / 11,4615. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,4340 / 42 (п'ятниця - 1,4393 / 95).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.