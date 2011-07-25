Кабмін розпорядився створити територіальні органи держфінінспекції на базі ГоловКРУ
11:25, 25 липня 2011Фінанси
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Кабінет міністрів України розпорядився створити територіальні органи Державної фінансової інспекції на базі органів Головного контрольно-ревізійного управління.
Згідно з урядовою постановою від 20 липня 2011 року № 765, текст якої розміщено на Урядовому порталі, планується створити як юрособи публічного права органи держфінінспекції шляхом реорганізації територіальних органів Головного контрольно-ревізійного управління.
Також встановлюється, що територіальні органи ГоловКРУ, які реорганізовуються, продовжать виконувати свої повноваження до їх передачі.
Передбачається реорганізація 27 територіальних органів ГоловКРУ.
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