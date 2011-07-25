Янукович звільнив Волгу з посади голови Держкомісії з регулювання ринків фінпослуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Василя ВОЛГУ з посади голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

В. ВОЛГА звільнений відповідно до пункту 6 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» за порушення присяги державного службовця.

Як повідомляв УНІАН, В. ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня цього року він був затриманий слідчим Генеральної прокуратури України спільно зі співробітниками СБУ.

21 липня в.о. генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН повідомив, що Генпрокуратурою порушено проти В. ВОЛГИ кримінальну справу за статтею 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великих розмірах посадовою особою за попередньою змовою з групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав В. ВОЛЗІ запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.