«Райффайзен Банк Аваль» скоротив чистий прибуток на 59%

«Райффайзен Банк Аваль» (Київ) у першому півріччі 2011 року скоротив чистий прибуток на 59% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 14,808 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, активи банку за вказаний період скоротилися на 0,02% і на 1 липня 2011 року склали 55,09 млрд. грн., Кредити і заборгованість клієнтів - зросли на 0,8%, до 44,211 млрд. грн., зобов'язання - зменшилися на 0,03%, до 48,65 млрд. грн. статутний капітал банку залишався на рівні 3,003 млрд. грн., власний капітал - збільшився на 0,05%, до 6,444 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» засновано у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Австрійська група "Райффайзен" володіє 96,18% акцій «Райффайзен Банку Аваль».