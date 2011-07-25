Янукович звільнив Адамовича з посади члена Держфінпослуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора АДАМОВИЧА з посади члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - директора Департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Рішення прийнято відповідно до пункту 6 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» за порушення присяги державного службовця.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня генеральний прокурор Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила проти чотирьох посадових осіб Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, в тому числі голови Василя ВОЛГИ, кримінальну справа за статтею 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великих розмірах посадовими особами, які займають відповідальні посади, за попередньою змовою з групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав В. ВОЛЗІ запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.