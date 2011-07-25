Fitch підтвердило рейтинг Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги міста Харкова в іноземній nf національній валюті на рівні «B», а також короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «B» і національний довгостроковий рейтинг на рівні «AA-(ukr)». Прогноз по довгострокових рейтингах міста - «стабільний».

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рейтинги Харкова відображають поліпшення макроекономічних умов, зниження політичних ризиків, достатню ліквідність і адекватне виконання бюджету в 2010 р. з очікуваними поліпшеннями у 2011 р. Крім того, рейтинги враховують негнучкі операційні витрати міста і плановане збільшення прямого боргу.

Fitch зазначає, що проведення подальших позитивних рейтингових дій залежатиме від підвищення суверенних рейтингів і здатності міста досягти показника операційної маржі близько 10%, а також стримати прямий борг на рівні менше 20% поточних доходів. І навпаки, якщо операційна маржа складе менше 5% у поєднанні з істотним погіршенням показників боргу і забезпеченості боргу, це вчинить негативний тиск на рейтинги.

Fitch очікує, що економіка Харкова випробує на собі сприятливий вплив тривалого зростання ВВП країни у 2011 р., як прогнозується, на 4,5% на рік. Економіка міста диверсифікована по галузям і видам послуг та підтримується за рахунок наявності великої кількості компаній. Позитивний вплив на Харків зробило відновлення економіки країни. Так, ВВП Україна підвищився на 4,2% у 2010 р. Сприятливе макроекономічне середовище мало позитивний вплив на розширення бази оподаткування Харкова і забезпечило зростання операційних доходів на 15,6% у 2010 р. Загальнонаціональні та місцеві вибори чинили тиск на операційні витрати, які збільшилися на 17% у 2010 р.

Fitch очікує помірне поліпшення операційних показників Харкова у 2011 р., чому сприятиме подальше зростання податкових доходів при операційному балансі за повний рік на рівні близько 9-10% операційних доходів. Операційна маржа Харкова коливалася на рівні 5-6% у 2009-2010 рр.. через негативний вплив фінансової кризи на цей показник. Операційні витрати міста залишаються негнучкими статтями, оскільки негнучкі статті - поточні трансферти та оплата праці - склали 77,1% таких операційних витрат у 2010 р.

Також вказується, що прямий борг міста помірно підвищився у 2010 р., в той час як раніше у Харкова не було боргу. Це було обумовлено залученням банківських кредитів на 103 млн грн. для поліпшень в секторі громадського транспорту. Fitch очікує подальшого збільшення прямого боргу міста у 2011 р. аж до 300 млн грн., коли почнеться реалізація великих інфраструктурних проектів для проведення Євро-2012. Fitch відзначає, що прямий борг Харкова після передбачуваного збільшення загального боргу залишиться керованим на рівні менше 10% поточних доходів.