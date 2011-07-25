«Індустріалбанк» збільшив чистий прибуток на 46%

Чистий прибуток АКБ «Індустріалбанк» у січні-червні 2011 року збільшився на 46% порівняно з аналогічним періодом 2010 року і на 1 липня ц.р. склав 10,843 млн. грн.

Про це повідомляється у системі розкриття інформації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, активи банку з початку року зросли на 15% і на 1 липня 2011 року склали 3,764 млрд. грн., зобов'язання - на 16,5%, до 3,01 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - зменшилися на 2 , 8%, до 2 млрд. грн., власний капітал - виріс на 9,7%, до 753,23 млн. грн.

Статутний капітал банку в січні-червні 2011 року збільшився на 8,4% - до 607,798 млн. грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Індустріалбанк» (м. Запоріжжя) заснований в 1990 році.

За даними банку, на 1 липня 2011 року його основними акціонерами були: страхове товариство з додатковою відповідальністю «Захід-Резерв», пряма участь - 17,1884%; фізособа, пряма та опосередкована участь - 11,0712%.