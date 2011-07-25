Асоціація учасників колекторського бізнесу України (АКБУ) склала «Маніфест відповідального колектора».

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив президент Асоціації учасників колекторного бізнесу України Олександр ІЛЬЧУК.

За його словами, перед парламентськими виборами в Україні зріс інтерес до колекторських компаній, і деякі політики намагаються дискредитувати їх: «Напередодні чергових виборів, тепер вже парламентських, активізуються ряд політиків, які намагаються, мені здається, в черговий раз на грунті захисту громадян України, з яких сьогодні деякі не в змозі повернути борг, деякі не хочуть повернути борг, зробити свої політичні проекти».

«Для того, щоб виключити всі ось ці спекуляції, ми підготували «Маніфест відповідального колектора»... Ми тут чітко сказали, що всі ті, хто називає себе колекторами і хоче відкрито і прозоро працювати на цьому ринку - приєднуйтесь до нас», - говорить О.ІЛЬЧУК.

Маніфест підписали 12 членів АКБУ.

За словами президента Асоціації, створення даного маніфесту є превентивним заходом перед виборами.

«У нашому маніфесті ми 90% відобразили того, що є в європейських маніфестах», - зазначив О.ІЛЬЧУК.

«Він (маніфест - УНІАН) досить простий, займає всього дві сторінки: 14 пунктів щодо того, що зобов'язаний робити колектор, і 8 про те, що є неприпустимим у колекторській діяльності», - говорить глава ради АКБУ Ашот АРУТЮНЯН.

За його словами, в маніфесті прописано, що колектор зобов'язаний при спілкуванні з боржником ідентифікувати себе, не представлятися представником влади, переконатися, що боржник розуміє причину виникнення боргу, суму боргу, переконатися, що ця сума розрахована коректно. Спілкування з боржником має грунтуватися на коректності.

Як зазначив виконавчий директор АКБУ Артем КУЧІН, асоціація закликає громадян допомогти ідентифікувати недобросовісних колекторів на ринку шляхом звернення до держорганів.

Довідка УНІАН. Асоціація учасників колекторського бізнесу (АКБУ) заснована в грудні 2008 року. Сьогодні до складу асоціації входять такі компанії: Credit Collection Group, ТОВ «Служба виконання зобов'язань», компанія Verdict, що входить до групи компаній eCall, ТОВ «Європейське агентство з повернення боргів», ТОВ «Укрборг», ТОВ «Універсальна колекторська група», ТОВ «Фінансове агентство зі збору платежів», ТОВ «Укрфінанси», ТОВ «Кредитекспрес», «Прімоколлект», компанія CreditEX і ТОВ «АКЗБ «Дельта М».