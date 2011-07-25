Експерти: держборг України на кінець року складе 38-44% ВВП

У другому півріччі цього року можна чекати деякого уповільнення темпів зростання державного боргу, внаслідок чого прогнозований розмір держборгу на кінець 2011 р. становив 62,3 млрд. дол, або 38% ВВП.

Про це повідомила УНІАН головний економіст інвесткомпанії Dragon Capital Олена БЄЛАН.

За її словами, незважаючи на залучення 2,25 млрд дол. шляхом випуску суверенних облігацій у першому півріччі, можна очікувати, що уряд буде знову виходити на зовнішні боргові ринки до кінця поточного року, щоб залучити достатньо коштів для покриття дефіциту бюджету. Експерт прогнозує, що обсяг наступного випуску єврооблігацій може скласти 1,0-1,5 млрд дол. Крім того, за словами О.БЄЛАН, через постійне відкладання підвищення цін на газ на тлі зростання ціни імпортованого газу, "Нафтогазу Україна" , швидше за все, знадобиться додаткова підтримка. На динаміку державного боргу України, за словами експерта, може також вплинути отримання чергового кредитного траншу МВФ у розмірі 1,5 млрд дол. Однак, як зазначає О.БЄЛАН, незважаючи на те, що перспективи його отримання значно покращилися після прийняття пенсійної реформи, вони все ще залишаються "туманними". "Враховуючи невизначеність з наступним траншем МВФ, ми не враховуємо його в наших прогнозах і очікуємо деякого уповільнення темпів зростання держборгу в другому півріччі", - зазначила експерт.

Аналітики інвестиційної групи "Сократ" також вважають, що надалі зростання заборгованості сповільниться, тому що уряд буде більш обережним у плані нарощування зобов'язань на тлі боргових проблем Єврозони і США. За їхньою оцінкою, поточний рівень боргу є прийнятним і до кінця 2011 р. може досягти 44% ВВП, що нижче допустимого рівня (60% від ВВП).

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 30 червня 2011 року складав 60 млрд. 177 млн. дол, що на 4,1% більше показника на кінець травня 2011 року та дорівнює 36% ВВП, очікуваного у 2011 р.