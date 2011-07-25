Fitch змінило рейтинг «Індустріалбанку» і підтвердило рейтинги банків «Південний» і «Хрещатик»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило зі «стабільного» на «негативний» прогноз по довгостроковому рейтингу дефолту емітента («РДЕ») «Індустріалбанку», і підтвердило рейтинг на рівні «B-».

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно агентство підтвердило довгострокові РДЕ банку «Хрещатик» та банку «Південний» на рівні «B-» зі «стабільним» прогнозом.

У повідомленні вказується, що перегляд прогнозу по РДЕ «Індустріалбанку» в іноземній валюті відображає стурбованість Fitch щодо стійкості моделі бізнесу банку після змін у структурі акціонерів у пов'язаної сторони, «Запоріжсталі». «У липні 2011 р. компанія Metinvest домовилася про купівлю 25% «Запоріжсталі» у акціонерів «Індустріалбанку» з опціоном на придбання решти частки у 25% протягом року. Зміна в структурі акціонерів має особливу значимість для «Індустріалбанку» зважаючи на значну спрямованість цієї фінансової організації на надання послуг «Запоріжсталі» та її контрагентам, на які припадало як мінімум половина кредитів і корпоративних клієнтських рахунків банку» - йдеться в повідомленні.

Fitch вважає, що очікуваний продаж часток в "Запоріжсталі» акціонерами «Індустріалбанку», ймовірно, врешті-решт призведе до відходу бізнесу, пов'язаного з цією компанією, з банку. «Це спричинить скорочення і без того відносно невеликого балансу банку і його вузької клієнтської бази, а, крім того, змусить його переглянути свою бізнес-модель» - вважають в Fitch.

Рейтинги банку «Хрещатик» як і раніше відображають невисоку прибутковість банку, високі рівні концентрації по позичальникам, стурбованість в плані якості активів, пов'язану з високою часткою реструктурованих / пролонгованих кредитів, і низьку здатність абсорбувати збитки за рахунок позиції капіталу. У той же час рейтинги враховують обмежені валютні ризики і ризики з роздрібного кредитування в банку, його участь в муніципальних програмах з більш низькими ризиками, стабільне клієнтське фондування і комфортну ліквідність. Станом на кінець 1 кв. 2011 проблемні й реструктуровані кредити становили 9,2% і 49% всього кредитного портфеля банку відповідно. При цьому Fitch відзначає, що майже третина реструктурованих кредитів пов'язана з державними і муніципальними організаціями, по яким, на думку агентства, можна очікувати адекватної поворотності коштів. Резервування по проблемним кредитам знаходилося на адекватному рівні в 95% у кінці 1 кв. 2011 р. за національними стандартами звітності, однак на слабкому рівні у 15% по проблемним кредитам разом з пролонгованими / реструктурованими кредитами. За оцінками Fitch, банк «Хрещатик» міг би підвищити резерви на втрати по кредитам максимально приблизно до 15% кредитного портфеля, не порушуючи внутрішної регулятивної нижньої межі по достатності капіталу в 10%. Запланований внесок капіталу в розмірі 200 млн грн. у 2 половині 2011 р. підвищить капітал на 27%. Однак банку можуть знадобитися додаткові вливання капіталу, якщо показники за реструктуризованими кредитами будуть гіршими, ніж в даний час очікує керівництво. Позиція ліквідності залишається комфортною, і її підтримує зростання депозитів, при цьому високо ліквідні активи (грошові кошти і еквіваленти, цінні папери, що підлягають рефінансуванню Національним банком України, і чисті міжбанківські кошти з терміном до 30 днів) покривали 20% клієнтських депозитів на кінець 1 кв . 2011 р.

Рейтинги банку «Південний» відбивають значну концентрацію ризиків у кредитному портфелі, більшу частку валютного кредитування (47% кредитів), обмежену здатність абсорбувати збитки і все ще складну операційну середу. Також рейтинги враховують стабільну нишеву клієнтську базу банку в його регіоні діяльності та комфортну ліквідність. Відповідно до звітності, проблемні кредити банку «Південний» становили 5,8% від загального кредитного портфеля на кінець 1 кв. 2011 р., що значно нижче, ніж у секторі в середньому. Однак цей показник слід розглядати з урахуванням високої частки реструктурованих / пролонгованих кредитів у 35%. Резерви під знецінення кредитів перебували на помірному рівні в 7,8% кредитів у кінці 1 кв. 2011 р. за національними стандартами звітності. За розрахунками Fitch, банк зумів би збільшити резерви ще на 8% портфеля до того, як це привело б до порушення регулятивного показника достатності капіталу. Зважаючи на масштаб пролонгованих / реструктурованих кредитів і високу концентрацію ризиків, це слід розцінювати як помірну здатність абсорбувати збитки. Подушка ліквідності банку «Південний» залишалася адекватною на кінець 4 міс. 2011 р. і на 26% покривала базу депозитів. Крім того, на кінець 1 півріччя 2011 р. у банку не було запозичень з фінансових ринків, тобто, були відсутні ризики рефінансування.