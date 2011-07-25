Fitch переглянуло прогноз рейтингів 5 українських компаній на «позитивний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило зі «стабільного» на «позитивний» прогноз по рейтингам п'яти українських компаній слідом за змінами по суверенним рейтингам України.

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній і національній валюті були підтверджені на рівні «B» і короткостроковий РДЕ в іноземній валюті - на рівні «B». Рейтинг стелі був підтверджений на рівні «B».

Проведені рейтингові дії:

DTEK Holding Limited: Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Рейтинг як і раніше стримується суверенною стелею України «B». Короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B». Довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B+», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг поворотності активів "RR4". Короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B». Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «Стабільний». Національний пріоритетний незабезпечений рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)».

Metinvest BV: Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Рейтинг як і раніше стримується суверенною стелею Україні «B». Короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B». Довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B+», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг поворотності активів "RR4". Короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B». Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «Стабільний». Національний короткостроковий рейтинг підтверджений на рівні «F1 + (ukr)».

MHP SA: Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Рейтинг як і раніше стримується суверенною стелею Україні «B». Довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз «Стабільний». Пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг поворотності активів "RR4". Існуючі облігації мають спільну гарантію на пріоритетній основі від декількох дочірніх структур групи, включаючи ВАТ Миронівський хлібопродукт, проміжну холдингову компанію групи. На гарантів разом припадає більше 90% консолідованої виручки і загальних активів MHP.

ВАТ Миронівський хлібопродукт (дочірня структура MHP SA (99,9%)): Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Рейтинг як і раніше стримується суверенною стелею Україні «B». Довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B+», прогноз «Стабільний». Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «Стабільний».

Kernel Holding SA: Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Рейтинг як і раніше стримується суверенною стелею Україні «B». Довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз «Стабільний». Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «Стабільний».