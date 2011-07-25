«Родовід Банк» скоротив збиток у 4 рази

«Родовід Банк» (м. Київ) у I півріччі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротив збиток у 4 рази - до 901,107 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому системою розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку в звітному періоді скоротилися на 8,7% і на 1 липня 2011 року склали 9,57 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 1,5%, до 4,38 млрд. грн., зобов'язання - на 42 , 4%, до 5,37 млрд. грн. Статутний капітал банку в звітному періоді виріс на 49% - до 12,36 млрд. грн., власний капітал зріс у 3,6 раз - до 4,2 млрд. грн.

Нагадаємо, 30 березня 2011 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти будуть використані для проведення виплат вкладникам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

У 2010 році «Родовід Банк» збільшив чистий збиток на 1% порівняно з 2009 роком - до 4,209 млрд. грн.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.