Міжбанк: закриття торгів - 7,9930/7,9980 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9910/7,9950, на 12:00 звузився спред 7,9935/7,9950. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9930/7,9980 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2879/0,2882, на 12:00 ціни піднялися до 0,2884/0,2887. На момент закриття торгів ціни досягли рівня 0,2885/0,2888. У Росії курс долар-рубль дещо скоригувався, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 27,7076 (+0,0041).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4330/1,4415. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4540/11,4615, на 12:00 ціни пішли вгору 11,4865/11,4925. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 11,4830/11,4945.