В Україні заборгованість із зарплати в червні скоротилася на 6% – до 1,187 млрд. грн.

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в червні 2011 року, порівняно з травнем, скоротилася на 6%, і на 1 липня ц.р. склала 1,187 млрд. грн. З початку року заборгованість скоротилася на 2,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 липня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість по зарплаті на 1 липня ц.р. склала 228,915 млн. грн. (у червні 2011 року скоротилася на 5%, з початку року – на 1,9%, порівняно з даними на 1 липня 2010 року скоротилася на 34,5%), в Харківській – 133,665 млн. грн. (у червні скоротилася на 20,7%, з початку року зросла на 4,5%, порівняно з 1 липня 2010 року скоротилася на 12,3%), у Луганській – 101,963 млн. грн. (у червні скоротилася на 1,5%, з початку року – на 7,4%, порівняно з 1 липня минулого року – на 41,3%), в Києві – 114,643 млн. грн. (у червні скоротилася на 14%, з початку року зросла на 0,2%, порівняно з 1 липня 2010 року – скоротилася на 28,3%).

У Держслужбі статистики зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксовано в 6 областях України, а також у Києві.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалось у 18 областях, АР Крим і Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості по зарплаті на 1 липня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій – 1,881 млн. грн. (у червні заборгованість зросла на 2,8%, з початку року скоротилася на 40,3%, порівнянні з 1 липня 2010 року – на 73,2%), Рівненській – 2,615 млн. грн. (у червні сума заборгованості знизилася на 0,5%, з початку року – на 68,5%, порівняно з 1 липня 2010 року – на 83%), Івано-Франківській області – 7,901 млн. грн. (у червні скоротилася на 0,6%, з початку року – на 1,3%, порівняно з 1 липня 2010 року – зниження на 40,1%), у Севастополі – 7,435 млн. грн. (у червні зросла на 3,6%, з початку року скоротилася на 10%, порівняно з липнем 2010 року спостерігається скорочення заборгованості на 37%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року склала 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість по зарплаті в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року склала 1,218 млрд. грн.