Тимошенко вимагає від влади припинити безконтрольну емісію гривні

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО звертається до влади із вимогою припинити процес безконтрольної емісії гривні, що загрожує подальшим погіршенням соціально-економічного стану в державі.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила журналістам 25 липня.

"Ми як опозиція даємо публічно пораду ЯНУКОВИЧУ як мінімум припинити терміново емісію, що відбувається безконтрольно і без будь-якої думки про майбутнє. Тому що через три місяці ця безпрецедентна за масштабами емісія вдарить по кожній людині і знову зменшить у два рази купівельну спроможність пенсій і заробітних плат, а це значить, майже удвічі підвищить ціни на все, що люди купують", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" також зазначила, що, незважаючи на політичні переслідування, її політична сила продовжує докладати усіх зусиль для підтримки малого та середнього бізнесу на законодавчому рівні.

"Ми подали до Верховної Ради пакет законопроектів, які зараз можуть підтримати малий і середній бізнес і таким чином відновити хоча б елементарне економічне зростання", - додала вона.

"Думаю, владі не треба загострювати протистояння далі між владою й опозицією, владі варто дослухатися до здорового глузду і припинити, по суті, займатися як власним самогубством, так і займатися нищенням залишків економічної стабільності в родинах України", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.