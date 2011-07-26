Сьогодні ієна і франк можуть досягти чергових максимумів щодо долара - експерт

На торгах у вівторок, 26 липня, можна очікувати досягнення ієною і франком чергових максимумів щодо американського долара. У разі ж прояснення ситуації навколо підвищення верхньої межі держборгу США, у більш високоприбуткових валют з`являться шанси до зростання, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, у вівторок увага учасників ринку буде прикута до публікацій таких важливих економічних новин, як зміна обсягу ВВП Великобританії та індикатор споживчої впевненості США. Обидва показники можуть продемонструвати негативну динаміку, що знову підтримає валюти-притулки.