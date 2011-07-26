Обама ввів санкції проти "братви" з СНД. Їхні рахунки будуть заморожені

Президент США Барак ОБАМА підписав розпорядження, яке вводить санкції щодо великих світових злочинних угруповань, у тому числі з країн СНД. Розпорядження розміщене на сайті Білого дому.

Активи злочинних угруповань у США відповідно до документа будуть заморожені. З їх власниками заборонено здійснювати ділові операції.

У розпорядженні перераховуються чотири великі злочинні співтовариства, щодо яких вводяться санкції. Це діюча в основному на території колишніх радянських республік "братва" (The Brothers `Circle), неаполітанська "Каморра", японська якудза і мексиканське угруповання "Зетас" (Los Zetas).

На сайті Міністерства фінансів США цим угрупованням дається коротка характеристика. Так, вказується, що в "братву" входять не тільки представники угруповань з пострадянських республік, але і злочинці з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

Як йдеться у розпорядженні Президента США, діяльність великих злочинних угруповань досягла таких масштабів, що стала загрожувати стабільності світової економічної і політичної системи, повідомляє Лента.ру.