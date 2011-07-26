Експерти стверджують - заборгованість із соцвиплат українцям перевищила 100 млрд грн.
Обсяг заборгованості із соціальних виплат українцям за всі роки на сьогодні становить понад 100 млрд. грн.
Такі дані навів виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.
За його словами, на тлі скорочення соціальних виплат для пересічних українців і збільшення бюджетів влади, зокрема, правоохоронних органів, виявляється перекіс розподілу бюджетних коштів. «Це перекіс ситуації, який призводить до збільшення розриву між бідними і багатими, ми перетворюємося на латиноамериканську країну», - говорить експерт.
В. ЯВОРСЬКИЙ також доводить, що влада зацікавлена затягувати розгляд позовів громадян у судах щодо дотримання їх прав на соціальні виплати, а також не виконувати рішення судів: «У мене на руках є документи - доповідна записка Міністерства фінансів України, документи Пенсійного фонду України - якими даються розпорядження в односторонньому порядку не виконувати рішення судів про соціально-економічні права громадян ... У цьому документі, який у мене є, прямо вказано за підписом Миколи АЗАРОВА, представника Міністерства фінансів та Пенсійного фонду, щоб вони не виконували рішення судів».
«Пенсійний фонд має вказівки оскаржити такі рішення судів в апеляційному та касаційному порядку. Тобто, вся судова система кілька років витрачає мільйони гривень для того, щоб обслуговувати ці непотрібні справи, замість того, щоб взяти ці мільйони і заплатити людям», - зазначив В. ЯВОРСЬКИЙ.
За словами директора програми "Верховенство права" Міжнародного фонду "Відродження" Романа РОМАНОВА, в Україні кількість пільг за професійною ознакою значно переважає над пільгами за соціальною ознакою. «Соціальні пільги призначаються тим, хто не може за рахунок своєї зарплати забезпечити собі нормальне існування», - зазначає він. На його думку, це «радянська система, побудована на тому, що принцип соціалістичного рівності не дозволяв платити належну заробітну плату, і це компенсувалося за рахунок того, що встановлювалися різні пільги».
«Всі ці пільги повинні покриватися за рахунок звичайної зарплати, яка повинна бути конкурентною», - заявляє він.
Як повідомив представник Центру громадської адвокатури, адвокат Леонід ТАРАСЕНКО, за даними на 2009 рік в Україні значилося 18 млн. пільговиків. «Це майже третина населення України ... Наприклад взяти цю розбивку по цифрах - ветеранів праці близько 5 млн., ветеранів війни - близько 3 млн., «чорнобильців» - близько 2 млн., інвалідів - 2,6 млн., «дітей війни» - понад 6 млн. чоловік», - говорить він.
За його даними, більше 50 законів визначають різного роду пільги. Пільг налічується більше 600.
Л. ТАРАСЕНКО підкреслює, що в Україні немає соціальної політики на державному та місцевому рівнях, проте відзначає, що на місцевому рівні є ініціативи ввести адресність соціальної допомоги у грошовому вигляді: «Але тут дуже багато залежить як від місцевої влади, так і від центральної. Як не дивно, багато обласних держадміністрації у своїх відповідях зазначили, що вони хочуть впроваджувати принцип адресності, але, враховуючи те, що немає законодавчої підстави, вони нічого не можуть зробити.
Також він відзначив неузгоджені дії влади в Україні. На сьогодні впорядкування соціальних пільг передбачено стратегією упорядкування системи пільг до 2012 року.
Даним документом передбачається обмеження надання нових видів пільг населенню. У той же час, починаючи з 2009 року, в парламенті було зареєстровано близько 50 законопроектів, які передбачали нові пільги. І деякі з них були прийняті.
Відсутні також норми споживання пільг, а встановлені пільги не пов`язані з потребами людей.