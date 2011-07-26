ЄБА: у роботі митних органів з бізнесом спостерігається прогрес

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), продовжуючи серію досліджень ефективності роботи митних органів, відзначає поліпшення в роботі митників з бізнесом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила виконавчий директор ЄБА Анна ДЕРЕВ'ЯНКО.

«За результатами дослідження спостерігається поліпшення в роботі митних органів з бізнесом», - сказала А. ДЕРЕВ'ЯНКО.

Вона зазначила, що незважаючи на те, що динаміка результатів першої половини 2011 року є оптимістичною порівняно з показниками 20101 року, залишається велика кількість проблемних питань. Прогрес спостерігається, насамперед, у використанні сучасного першого методу визначення митної вартості та зниженні частки товарів, відібраних митниками для фізичного огляду.

Митний індекс ЄБА є комплексним показником і включає в себе 5 індикаторів митних процедур, оцінку яким давали компанії-члени Асоціації, які працюють з митними органами: середня кількість днів, витрачених на митне оформлення однієї поставки; частка товарів, відібраних для фізичного огляду; митна класифікація: частка товарів, класифікаційний код яких був змінений митними органами; митна вартість: загальна кількість відмов у використанні першого методу визначення митної вартості (частка від загальної кількості митних декларацій, у %); середня кількість документів для митного оформлення однієї поставки.

За результатами досліджень ЄБА у першій половині 2011 року загальна кількість відмов від використання першого методу визначення митної вартості значно знизилася (27% у 2011 році проти 38% у 2010 році). «Таким чином, рекомендований СОТ перший метод оцінки митної вартості стає все більш поширеною практикою і наближає Україну до світових стандартів торгівлі», - відзначають в ЄБА.

Респонденти зазначили незначну тенденцію збільшення частки товарів, класифікаційний код яких був змінений митними органами (з 6% до 8%).

Частка товарів, відібраних для фізичного огляду, зменшилася порівняно з другою половиною 2010 року. У той час як, за даними респондентів, більше 50% товарів пройшли фізичний огляд у 2010 році, середня кількість фізичних перевірок у першій половині 2011 року знизилася в середньому на 26%. «Результати Митного індексу ЄБА демонструють тенденцію зниження використання застарілого та неефективного методу фізичного огляду товарів, що позитивно впливає на загальну систему митної оцінки товарів», - відзначають в Асоціації.

Незначні зміни мали місце в тривалості проходження митних процедур порівняно з даними минулого року (2,5 дня проти 2 днів) і середній кількості документів, необхідних для митного оформлення товарів (значення статистичної медіани (10 документів) залишається без змін).

А. ДЕРЕВ'ЯНКО також зазначила, що незважаючи на зниження частки респондентів, які відзначають збільшення корумпованості митних органів (24% у першій половині 2011 року проти 49% у другій половині 2010 року), корупція залишається однією з основних проблем, яка завдає шкоди репутації країни як надійного учасника міжнародної торгівлі.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association (EBA)) - неприбуткова організація, що об'єднує понад 750 іноземних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена e 1999 році з ініціативи Європейської комісії.

Оцінка Митного індексу ЄБА проводиться Асоціацією за підтримки дослідницької компанії InMind. Індекс розраховується на основі регулярного моніторингу оцінок ефективності роботи митної служби України першими особами компаній-членів Митного комітету ЄБА.