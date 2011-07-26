Міжбанк: закриття торгів - 7,9930/7,9980 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9930/7,9965, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9950/7,9970. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9930/7,9980 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2899/0,2903, на 12:00 ціни знизилися до 0,2897/0,2900. На момент закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 27,5820 (-0,1256).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у достатньо широкому діапазоні - 1,4350/1,4520.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5940/11,6005, на 12:00 ціни пішли донизу - 11,5830/11,5895. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,5695/11,5805.