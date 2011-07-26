Податківці за півроку виявили 30 злочинів на ринку цінних паперів

Українські податківці в січні-червні 2011 року виявили 30 злочинів на ринку цінних паперів, за якими порушено кримінальні справи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України з посиланням на заступника голови ДПСУ Олександра КЛИМЕНКА.

Зокрема, департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, виявив 413 фіктивних підприємств, які випустили більш як 1000 векселів номінальною вартістю 2,3 млрд. грн.

«На жаль, механізми фондового ринку, покликані стимулювати розвиток економіки, використовуються для ухилення від оподаткування, виведення капіталів за кордон, інших зловживань», - наголосив О.КЛИМЕНКО.

Податківці в першому півріччі ц.р. спільно з територіальними підрозділами Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку припинили обіг цінних паперів 457 акціонерних товариств на суму 900 млн. грн. Скасовано зареєстрований випуск акцій 502 акціонерних товариств на суму 1,2 млрд. грн.

Крім того, із обігу вилучено 455 векселів номінальною вартістю 604 млн. грн.