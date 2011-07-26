Податківці складають «карту тіньового сектору» України

Державна податкова служба України (ДПСУ) складе «карту тіньового сектору» економіки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, про це заявив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО під час семінару-наради з питань підвищення рівня організаційної та аналітичної роботи регіональних підрозділів економічного аналізу, обліку і звітності.

Планується, що «карта тіньового сектору» використовуватиметься податківцями для попередження випадків ухиляння від сплати податків платниками ПДВ і фізособами.

За словами О.КЛИМЕНКА, цей документ, на якому позначені підприємства - платники ПДВ, які мінімізують податкові зобов`язання, вже створено. На сьогодні ведеться робота з формування карти тіньового сектору несумлінних фізосіб - платників податків.

«Розроблені нашими фахівцями методи аналізу і прогнозування дозволяють не тільки точно оцінити загальні обсяги тіньової економіки, а й локалізувати її учасників по територіях і видах діяльності. До кінця цього місяця ці карти ляжуть на стіл керівникам усіх територіальних підрозділів ДПСУ і стануть їх настільними книгами з детінізації української економіки», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

Крім того, за його словами, для кожної адміністративно-територіальної одиниці буде складений «зріз економічної ситуації». «Цей документ враховуватиме всі чинники і тенденції в окремому місті або районі. Зокрема – дисбаланс між сплатою податків і обсягами коштів, які обертаються в економіці. І від керівників на місцях ми вимагатимемо адекватного податкового супроводу бізнесу на своїх територіях», - говорить він.

Нагадаємо, раніше аналітики ДПСУ заявили, що від 10% до 17% коштів української економіки перебуває «в тіні». До таких висновків експерти дійшли, аналізуючи діяльність підприємств з оборотом понад 1 млн. грн.