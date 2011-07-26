НБУ: зниження темпів зростання інфляції обмежувалося зростанням цін на продукти та відпочинок

Зниження темпів зростання базового індексу споживчих цін у червні обмежувалося сезонним зростанням цін на продовольство і у сфері відпочинку.

Про це йдеться в аналітичній записці «Аналіз інфляції (червень 2011 р.)», розміщеній на сайті НБУ.

У Нацбанку нагадали, що індекс споживчих цін (ІСЦ) у червні зріс на 0,4% (0,9% за вирахуванням сезонного чинника), що майже повністю зумовлено зростанням цін на компоненти базового ІСЦ (0,6% - зміна за місяць, 0,3 п.п. - вклад у ІСЦ). У річному вимірюванні інфляція зросла до 11,9% (5,9% з початку року) за рахунок низької бази порівняння.

Базова інфляція у річному вимірюванні становила 8,3% (вклад в ІСЦ – 4,6 п.п.). «Зниженню темпів зростання базового ІСЦ протидіяли сезонне подорожчання послуг у сфері відпочинку і зростання цін на продовольчі товари з високим ступенем обробки (0,8% - зміна за місяць, 0,3 п.п. - вклад у зміну базового ІСЦ)», - зазначається у документі.

Чинники попиту продовжували помірно впливати на розвиток інфляційних процесів (за оцінками НБУ, негативний розрив ВВП у II кварталі цього року становив 0,4%).

Також наголошується, що в умовах стабілізації номінального ефективного обмінного курсу гривні індекс вузької базової інфляції у річному вимірюванні трохи сповільнився - до 2,9% (0,2% за місяць).

Сезонне зниження цін на сирі продукти (0,4%, "мінус" 0,1 п.п. - вклад в ІСЦ) зумовило незначний вклад компонента небазового ІСЦ, який у червні зріс лише на 0,1%. Проте за вирахуванням сезонного чинника ціни на сирі продукти зросли на 1,1% ("мінус" 1,5 п.п. - сезонний чинник). «Головними чинниками продуктової інфляції (річна зміна цін на сирі продукти - 13%) були зростання цін на світових продовольчих ринках і вторинні ефекти від подорожчання палива і кормових культур», - говорять у НБУ.

Адміністративно регульовані ціни і тарифи у червні зросли на 0,8% (вклад у зміну ІСЦ – 0,1 п.п., 22,3% у річному вимірюванні) в основному за рахунок зростання тарифів на транспортні послуги.

Крім того зазначається, що, незважаючи на зниження цін на нафту, на світових товарних ринках продовжилося подорожчання палива (на 1% за місяць, у річному вимірюванні ціна палива зросла до 33%).

У цілому зростання небазового ІСЦ у червні становило 1% (0,1 п.п. - вклад в ІСЦ, 17,1% - у річному вимірюванні). «На фоні уповільнення зовнішнього попиту зростання індексу цін виробників істотно скоротилося (0,5% у червні порівняно з 2,6% у травні). Проте річні темпи зростання ІСЦ залишаються на високому рівні (20%)», - наголошується в аналітичній записці НБУ.