Moody's знизило рейтинг Кіпру до "Baa1", прогноз - "негативний"
08:40, 27 липня 2011Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Moody`s в середу знизило суверенний рейтинг Кіпру до "Baa1" з "A2", прогноз - "негативний", йдеться у повідомленні агентства.
Короткостроковий рейтинг держави також був знижений - до "P-2" з "P-1".
Зниження рейтингів відбулося після того, як 16 травня поточного року рейтинги Кіпру були поміщені в список на перегляд з можливим пониженням, передає РІА "Новости".
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