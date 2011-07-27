Moody's знизило рейтинг Кіпру до "Baa1", прогноз - "негативний"

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s в середу знизило суверенний рейтинг Кіпру до "Baa1" з "A2", прогноз - "негативний", йдеться у повідомленні агентства.

Короткостроковий рейтинг держави також був знижений - до "P-2" з "P-1".

Зниження рейтингів відбулося після того, як 16 травня поточного року рейтинги Кіпру були поміщені в список на перегляд з можливим пониженням, передає РІА "Новости".