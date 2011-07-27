Кабмін створив територіальні органи Державної казначейської служби

Кабінет Міністрів України своєю постановою №651 від 15 червня ц.р. створив територіальні органи Державної казначейської служби.

Про це йдеться в постанові, опублікованій у газеті «Урядовий кур`єр» (№135 від 27 липня т.г.).

Згідно з документом, територіальні органи Державної казначейської служби є правонаступниками прав і обов`язків територіальних органів Державного казначейства – урядового органу, що діяв у системі Міністерства фінансів.

Територіальні органи служби створені в усіх областях України.