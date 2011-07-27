Ціна золота встановила новий рекорд. Сприяла ситуація в США

Вартість золота зросла до нової рекордно високої позначки у вівторок, 26 липня, на фоні невизначеності щодо держборгу США.

Зокрема, серпневий ф`ючерс на золото під час торгів у Нью-Йорку на біржі Comex подорожчав на 0,3%, досягнувши рекордно високої позначки в 1616,6 долара за тройську унцію.

Відсутність відчутних результатів за підсумками політичних дебатів у США навколо підвищення внутрішнього боргу та можливість технічного дефолту в країні надають підтримку вартості золота. США 16 травня подолали чергову стелю держборгу, визначену конгресом минулого року в 14,3 трильйона доларів. Білий дім пропонує підвищити верхню межу на 2,4 трильйона доларів. Гостро стоїть проблема скорочення дефіциту бюджету, який за підсумками 2011 року може скласти 1,5 трильйона доларів.

Зростання цін на золото в 2010 році на 30% стало рекордним, за перше півріччя 2011 року метал подорожчав на 5,3%. Десятирічний період зростання вартості металу став найтривалішим періодом збільшення ціни, принаймні, з 1920 року. Основними факторами підтримки вартості золота залишаються боргова криза в Європі і прискорення інфляції в різних країнах.

Попереднього історичного рекорду ціна на золото, яке розглядається інвесторами як більш надійна альтернатива нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній, досягала 19 липня, діставшись до відмітки в 1610,10 долара за унцію, передає РІА "Новини".