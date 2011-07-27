Сьогодні євро навряд чи вдасться піднятися вище позначки 1,4550 - експерт

На торгах у середу, 27 липня, європейській валюті навряд чи вдасться піднятися вище рівня 1,4550, тому для більш відчутного росту їй буде потрібний новий позитивний імпульс, якого поки чекати немає звідки, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, підтримкою парі євро / долар буде виступати рівень 1,4450. Наступною метою для британського фунта стане рівень 1,6470, підтримка розташована біля позначки 1,63. Пара долар / франк буде перебувати в діапазоні 0,7950-0,8050. Долар / ієна, швидше за все, буде торгуватися в рівня 78,00. У разі зміцнення японської валюти ймовірність проведення інтервенції збільшиться.

На думку аналітиків, торги на світовому валютному ринку в середу будуть проходити відносно спокійно. Переговори щодо держборгу США, які зайшли в глухий кут, продовжать чинити тиск на американську валюту.