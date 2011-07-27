Мінфін розмістив ОВДП на 306,9 млн. грн.

Міністерство фінансів України у вівторок, 26 липня, розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 306 млн. 924,55 тис. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, було розміщено облігації з терміном погашення 9 липня 2014 року із прибутковістю 10%.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Всього у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених із метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості по ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.