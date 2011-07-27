Міжбанк: відкриття торгів - 7,9950/7,9980 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися підвищенням котирувань - 7,9950/7,9980 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг» , ціни на російську валюту піднялися - 0,2911/14, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,5735/11,5795. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,4483/85 (вівторок - 1,4494/96).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.