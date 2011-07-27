Зарплати бюджетникам підвищать на місяць раніше запланованого терміну

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики та праці провести підвищення заробітних плат для працівників бюджетної сфери не з 1 жовтня, як планувалося, а з 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

"Обіцяю, що уряд кожну копійку, яку заробить економіка, в першу чергу спрямує на збільшення заробітних плат і пенсій. Процес підвищення доходів буде послідовним і незворотнім", - сказав М. АЗАРОВ.

Він наголосив на тому, що підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери та ліквідацію несправедливої ​​диспропорції в оплаті праці різних категорій працівників можна прискорити. У зв`язку з чим М. АЗАРОВ і дав доручення Мінфіну і Мінсоцполітики раніше підвищити зарплати бюджетникам.