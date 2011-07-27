Фонд оплати праці в Україні виріс на 16,6% - до 162,5 млрд грн.

Розмір фонду оплати праці по Україні у січні-червні 2011 року виріс на 16,6%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, і на 1 липня склав 162,51 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними служби, у червні ц.р. був нарахований фонд оплати праці у розмірі 29,393 млрд грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників у червні ц.р. збільшилася на 0,1%, порівняно з травнем, і склала 10,554 млн осіб. В умовах примусової неповної зайнятості у червні 2011 року перебувало 29,2 тис. осіб - на 22,6% менше, ніж у травні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту демографії НАН України, близько 145 млрд грн. фонду зарплати в країні перебуває у тіні.

За словами віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА, на 2011 рік фонд оплати праці затверджено в розмірі 398 млрд грн.