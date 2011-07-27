Нацбанк України збільшив активи на 7% - до 455,168 млрд грн.

Національний банк України у першому півріччі 2011 року збільшив активи на 7% - до 455,168 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос Україні» від 27 липня 2011 року.

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті збільшилися на 5,6% - до 129,204 млрд грн., цінні папери нерезидентів - на 10,6%, до 167,708 млрд грн. Обсяг авуарів НБУ в спеціальний правах запозичень виріс на 4,8% - до 66 млн. грн. Монетарне золото виросло на 8,1% - до 7,774 млрд грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 15,4% - до 63,354 млрд. грн. Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 8% - до 55,929 млрд грн., внески в рахунок квоти МВФ збільшилися - на 4%, до 17,506 млрд грн.

Зобов'язання Нацбанку за звітний період збільшилися на 5% - до 352,431 млрд. грн., у тому числі банкноти і монети в обігу на 2,2% - до 204,464 млрд. грн., зобов'язання перед МВФ зросли на 4,1% - до 79,921 млрд. грн.

Статутний капітал НБУ в звітний період залишався на рівні 100 млн. грн., а власний капітал збільшився на 14,8% - до 102,737 млрд грн.

Фонди та інші резерви за перше півріччя ц.р. збільшилися у 2 рази - до 13,002 млрд. грн., резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів зросли на 8% - до 100,78 млрд. грн. Також Нацбанк знизив на 15,239 млрд грн. вартість фінансових активів до їх справедливої ​​вартості в результаті корекції.