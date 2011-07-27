Мінфіну доручено почати консультації з НБУ щодо здешевлення кредитів
12:31, 27 липня 2011Фінанси
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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів розпочати консультації з Національним банком з питання здешевлення кредитів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні, 27 липня, на засіданні Кабінету міністрів України.
«Нашій економіці і людям не вистачає банківських кредитів... Вони дуже дорогі, хоча банківська система насправді наповнена грошима», - сказав М. АЗАРОВ.
«Доручаю Міністерству фінансів почати новий раунд консультацій з Національним банком України, як нам уже в поточному році відкрити шлюзи щодо недорогого кредитування», - сказав М. АЗАРОВ.
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