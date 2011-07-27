Акціонери банку «Фінанси та Кредит» вирішили збільшити статутний капітал на 200 млн грн.
Акціонери банку «Фінанси та Кредит» на чергових зборах 26 липня прийняли рішення про збільшення статутного капіталу на 200 млн грн. - до 2,2 млрд грн. шляхом додаткового випуску акцій.
Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.
Згідно з повідомленням, банк має намір провести закрите розміщення 400 млн простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. за акцію. Розміщення акцій буде проходити з 20 вересня по 10 жовтня 2011 року в два етапи.
Довідка УНІАН. Банк "Фінанси та Кредит" засновано у 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.
На 1 квітня 2011 року активи банку склали 23,176 млрд грн., кредити і заборгованість клієнтів - 19,371 млрд грн., зобов'язання - 21,254 млрд грн., статутний капітал - 2 млрд грн., власний капітал - 1,923 млрд грн.
Банк «Фінанси та Кредит» у I кварталі 2011 року отримав чистий прибуток 65,092 млн грн.
Основними акціонерами банку «Фінанси та Кредит» станом на 27 липня 2011 року є: ТОВ «Асканія» - 48,8773%, ЗАТ «F & C Realty» - 47,0592%, ВАТ «Київмедпрепарат України» - 3,01%, НАК «Нафтогаз« Україна» - 0,6343% і ТОВ «Хімічні технології» - 0,0008%.
У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутату Костянтину ЖЕВАГО.