Індекс реальної зарплати у січні-червні збільшився на 8%

Індекс реальної заробітної плати в Україні у січні-червні 2011 року збільшився на 8,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними служби, у червні індекс реальної зарплати виріс на 1,9% порівняно з червнем 2010 року і на 4,9% порівняно з травнем ц.р.

Найвище зростання індексу реальної зарплати у січні-червні 2011 року спостерігалося в Київській (12,7%), Донецькій (11,1%) і Вінницькій областях (110,1%).

Сума середньомісячної нарахованої заробітної плати штатного працівника, за даними Держслужби статистики, у січні-червні ц.р. склала 2,494 тис. грн., що на 18,4% більше порівняно з аналогічним показником 2010 року.

Заробітна плата штатних працівників у червні ц.р. в середньому становила 2,708 тис. грн., що на 5,2% більше, ніж у травні, і на 14,1% більше, ніж у червні 2010 року.