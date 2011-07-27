План щодо доходів загального фонду Держбюджету в І півріччі перевиконано на 0,4%

План першого півріччя 2011 року щодо доходів загального фонду Державного бюджету перевиконано на 0,4%, або 458 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, дохідна частина державного бюджету за перше півріччя поточного року виконана в обсязі 139,4 млрд грн., що на 24,4% більше ніж за відповідний період 2010 року.

При цьому до загального фонду держбюджету за 6 місяців 2011 року надійшло 120,9 млрд грн - на 34,4% більше ніж за аналогічний період 2010 року.

Витрати держбюджету в першому півріччі виросли порівняно з аналогічним періодом 2010 року до 148,3 млрд грн - на 6,3%, у тому числі видатки загального фонду зросли до 130,1 млрд грн, або на 12,8%.

Дефіцит загального фонду держбюджету в першому півріччі 2011 року був профінансований на рівні 8,9 млрд грн, що на 5,2 млрд грн менше ніж заплановано на відповідний період.

Також Мінфін відзначає, що з початку року уряд двічі розмістив єврооблігації - в лютому на 1,5 млрд дол. під 7,95% з терміном погашення 10 років, і в червні на 1,25 млрд дол. під 6,25% з терміном погашення 5 років.

Також за даними Мінфіну, середній рівень вартості внутрішніх запозичень у червні 2011 року становив 9,34% річних проти 16,98% у першому кварталі 2010 року.