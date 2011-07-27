Відшкодування ПДВ в автоматичному режимі на 1 липня склало 4,5 млрд грн. - Мінфін

Відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі на 1 липня ц.р. склало 4,5 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.

Загальний розмір відшкодованого ПДВ, за даними на 1 липня ц.р., склав 21 млрд грн., що у 2,7 рази більше минулорічного показника.

Довідка УНІАН. Автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачено Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року.