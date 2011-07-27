Відшкодування ПДВ в автоматичному режимі на 1 липня склало 4,5 млрд грн. - Мінфін
14:02, 27 липня 2011Фінанси
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Відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі на 1 липня ц.р. склало 4,5 млрд грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.
Загальний розмір відшкодованого ПДВ, за даними на 1 липня ц.р., склав 21 млрд грн., що у 2,7 рази більше минулорічного показника.
Довідка УНІАН. Автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачено Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року.
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