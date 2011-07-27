«Брокбізнесбанк» в першому півріччі скоротив прибуток на 37%

«Брокбізнесбанк» (м. Київ) у січні-червні 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, скоротив прибуток на 37% - до 24313 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» (№ 135-136 від 27 липня ц.р.).

З початку року активи банку зросли на 12,7% і на 1 липня 2011 року склали 17842 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 0,6% - до 12,55 млрд. грн., зобов`язання -. на 14,8% - до 15451 млрд. грн. Статутний капітал банку за звітний зріс на 2,5% і на 1 липня склав 2,03 млрд. грн., власний капітал на 1% - до 2,39 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АБ «Брокбізнесбанк» (м. Київ) заснований в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку є Сергій БУРЯК, пряма участь - 48,6007%, опосередкована - 46,9926%, Олександр БУРЯК, пряма участь - 46,9926%, опосередкована - 48,6007%.